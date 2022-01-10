«Для коррумпированных чиновников и силовиков в том числе возникла удобная ситуация». Чем Казахстан отличается от Беларуси?
Новости Беларуси. Кто раскручивает политический спиннер на постсоветском пространстве? Как связана международная повестка с предпосылками из прошлого? События в Казахстане стали поводом для теледискуссии 10 января в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Боты работают на очернение миссии ОДКБ с территории Украины, Польши, Турции и Литвы.
Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:
У них своя задача, и они ее решают.
Вадим Гигин, политолог, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Они работают. Но мы когда говорим «внешние силы» – хотелось бы, чтобы эксперты сказали, кто эти внешние силы. Но для начала: почему Казахстан? Во-первых, он еще жертвой не стал. Во-вторых, мишенью становится та страна, которая в этот момент слабее. Казахстан оказался слабее, был выстроен парадный фасад, куда вбухали колоссальное количество денег. Это никакой не либерализм, это авторитарная страна с неким демократическим фасадом. Это модель провальной вестернизации. Вот они выстроили западный фасад, отправляли молодежь учиться на Запад, а внутри страны накапливались неразрешенные проблемы, которые зачастую насчитывают десятки лет. Может быть, и больше. И почему в этот момент политическая система, политический режим оказался слабым? Потому что была выбрана неудачная модель так называемого транзита власти. Нам надо это учитывать в своем реформировании, которое мы проводим.
Никакого двоевластия не было, не было конкуренции центра Токаева и центра Назарбаева. Просто для коррумпированных чиновников и силовиков в том числе возникла удобная ситуация. Вот у тебя два начальника и ты можешь лавировать: мне сказал Иваныч, мне сказал Семеныч. И вот так между ними, как они говорят, бегать из кабинета в кабинет. И в результате выстроена система под одного руководителя (Назарбаева) – она стала расплываться. И вот все это накопилось. Там было 20 тысяч НКО. Они специально их создавали, регулируя как бы из центра государственного. Параллельно шло финансирование с Запада. В итоге накопились элементы, которые от одной вспышки в Западном Казахстане пришли в действие.
Плюс еще один очень важный фактор, о котором мы не говорим, но его нужно учитывать. На постсоветском пространстве поднял голову криминалитет. Мы это видим во многих регионах Российской Федерации, попытка такая была у нас во время событий 2020 года. Вспомните окружение Тихановского, попытку сходки в Лиде, которая была. Вот это все ауешное движение, популярное в соцсетях, не просто так, оно тоже управляется. За многими событиями, которые происходят в Казахстане, стоят как раз таки уголовные авторитеты. А почему? Потому что они тоже видят некую слабость государственной власти и в этой ситуации пытаются извлечь выгоду.
Чем принципиальна казахстанская ситуация, чем отличалась от белорусской, для чего там ОДКБ понадобилась? Потому что там стала рушиться силовая система. Что такое захватить в самом крупном городе Казахстана управление Комитета национальной безопасности Алматы с арсеналом? В Беларуси представить себе это невозможно. Они захватили. Что такое, когда целые подразделения полиции перестают сопротивляться? Миссия ОДКБ – больше морально-психологический фактор, чтобы силовикам, сторонникам государственной власти показать: вы не одни, мы с вами. Это сыграло очень важную роль, чтобы сплотить людей вокруг Токаева и дать отпор этим бандитам.
Читайте также:
«Геополитическое положение». Почему на самом деле в Казахстане начались протесты?
Юлия Артюх о фейках: говорили, я ведущая, которую десантировали из России, а на форуме выступала Анжелика Курчак
Россия действительно хочет захватить Казахстан? Вот что на этот вопрос ответил военный аналитик