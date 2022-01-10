«Для коррумпированных чиновников и силовиков в том числе возникла удобная ситуация». Чем Казахстан отличается от Беларуси?

Новости Беларуси. Кто раскручивает политический спиннер на постсоветском пространстве? Как связана международная повестка с предпосылками из прошлого? События в Казахстане стали поводом для теледискуссии 10 января в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Боты работают на очернение миссии ОДКБ с территории Украины, Польши, Турции и Литвы. Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:

У них своя задача, и они ее решают.

Вадим Гигин, политолог, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Они работают. Но мы когда говорим «внешние силы» – хотелось бы, чтобы эксперты сказали, кто эти внешние силы. Но для начала: почему Казахстан? Во-первых, он еще жертвой не стал. Во-вторых, мишенью становится та страна, которая в этот момент слабее. Казахстан оказался слабее, был выстроен парадный фасад, куда вбухали колоссальное количество денег. Это никакой не либерализм, это авторитарная страна с неким демократическим фасадом. Это модель провальной вестернизации. Вот они выстроили западный фасад, отправляли молодежь учиться на Запад, а внутри страны накапливались неразрешенные проблемы, которые зачастую насчитывают десятки лет. Может быть, и больше. И почему в этот момент политическая система, политический режим оказался слабым? Потому что была выбрана неудачная модель так называемого транзита власти. Нам надо это учитывать в своем реформировании, которое мы проводим. Никакого двоевластия не было, не было конкуренции центра Токаева и центра Назарбаева. Просто для коррумпированных чиновников и силовиков в том числе возникла удобная ситуация. Вот у тебя два начальника и ты можешь лавировать: мне сказал Иваныч, мне сказал Семеныч. И вот так между ними, как они говорят, бегать из кабинета в кабинет. И в результате выстроена система под одного руководителя (Назарбаева) – она стала расплываться. И вот все это накопилось. Там было 20 тысяч НКО. Они специально их создавали, регулируя как бы из центра государственного. Параллельно шло финансирование с Запада. В итоге накопились элементы, которые от одной вспышки в Западном Казахстане пришли в действие.