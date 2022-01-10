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Геноцид и защита исторической памяти. О чём ещё говорили следователи Минска во время обсуждения проекта Конституции?

10 января 2022 18:05
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Новости Беларуси. Обсудить изменения в Конституцию с представителями политической общественности 10 января собрались и столичные следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Геноцид и защита исторической памяти. О чём ещё говорили следователи Минска во время обсуждения проекта Конституции?-1

Национальная безопасность, защита личности, общества и государства, сохранение исторической памяти – одни из основных ориентиров при составлении обсуждаемого проекта Основного закона страны. И люди в погонах как нельзя лучше знают правовой статус этих терминов. Как отметил Александр Шпаковский: часть поправок диктует само время. Например, построена БелАЭС и в проекте прописана абсолютно новая для страны отрасль – атомная энергетика и ее развитие в мирных целях.  

Геноцид и защита исторической памяти. О чём ещё говорили следователи Минска во время обсуждения проекта Конституции?-4

Сергей Паско, начальник управления следственного комитета по Минску:  
Сегодня была интересная конструктивная беседа и обсуждение, в том числе и по делу, связанному с геноцидом. Во-вторых, то, что те вопросы, которые сегодня обсуждались, в том числе и об увековечении нашей исторической памяти, именно с этим и связаны некоторые изменения в нашу Конституцию.  

Чемоданова о проекте Конституции: «Самое главное, что люди понимают сейчас, что нам необходимы изменения» – читайте здесь.  

# Конституция # общество # Ольга Чемоданова # Александр Шпаковский # Александр Лукашенко # Фотофакт

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