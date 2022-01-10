Чемоданова о проекте Конституции: «Самое главное, что люди понимают сейчас, что нам необходимы изменения»

Новости Беларуси. Обсудить изменения в Конституцию с представителями политической общественности 10 января собрались и столичные следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Обсудить изменения в Конституцию с представителями политической общественности 10 января собрались и столичные следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помимо встреч на диалоговых площадках, обсуждение идет и в интернете. Открыты и 150 общественных приемных, которые уже третью неделю работают по всей стране.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Сегодня население Минска очень активно участвует в обсуждении проекта Основного закона страны, Конституции Республики Беларусь. Будь то люди в погонах, будь то люди трудящиеся, но наша основная задача – не просто вычитать то, что нам предлагается в качестве изменений и дополнений, но и обсудить, насколько это важно, а может быть, и дополнить некоторые моменты. Самое главное, что люди это понимают сейчас, что нам необходимы изменения и дополнения в Основной закон страны.
Решение за людьми. Конституцию поменяют, если поправки поддержат более половины пришедших на референдум. Планируется, что он пройдет во второй половине февраля. По последним данным, в нем собираются участвовать 63 % белорусов.
Геноцид и защита исторической памяти. О чем еще говорили следователи Минска во время обсуждения проекта Конституции? – читайте здесь.