Чемоданова о проекте Конституции: «Самое главное, что люди понимают сейчас, что нам необходимы изменения»

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Сегодня население Минска очень активно участвует в обсуждении проекта Основного закона страны, Конституции Республики Беларусь. Будь то люди в погонах, будь то люди трудящиеся, но наша основная задача – не просто вычитать то, что нам предлагается в качестве изменений и дополнений, но и обсудить, насколько это важно, а может быть, и дополнить некоторые моменты. Самое главное, что люди это понимают сейчас, что нам необходимы изменения и дополнения в Основной закон страны.