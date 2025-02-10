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В микрорайоне Лошица завершается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса

10 февраля 2025 18:24
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В микрорайоне Лошица завершается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Он расположен на улице Янки Лучины. Объект включен в инвестиционную программу Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

До начала весны планируют завершить фасадные работы. Уже практически проведены сети. На финише и благоустройство прилегающей территории. Внутри объекта смонтировано все крупногабаритное оборудование. Сейчас проходят отделочные работы практически во всех помещениях. Уже в начале марта приступят к монтажу чаш бассейна. Они будут выполнены из нержавеющей стали. 

В микрорайоне Лошица завершается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса-2

Сергей Рута, заместитель генерального директора по строительству и эксплуатации объектов ГП «Аква-Минск»:
Мы планируем с генподрядчиком основной объем работ строительно-монтажных завершить в марте и в апреле приступить к пусконаладочным работам оборудования. В настоящее время на объекте работают около 60 человек. 

Отметим, в 2025 году в столице распахнут свои двери сразу два ФОКа. Один из них в микрорайоне Каменная Горка. 

# Строительство

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