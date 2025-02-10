В микрорайоне Лошица завершается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Он расположен на улице Янки Лучины. Объект включен в инвестиционную программу Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

До начала весны планируют завершить фасадные работы. Уже практически проведены сети. На финише и благоустройство прилегающей территории. Внутри объекта смонтировано все крупногабаритное оборудование. Сейчас проходят отделочные работы практически во всех помещениях. Уже в начале марта приступят к монтажу чаш бассейна. Они будут выполнены из нержавеющей стали.