Выпускники Института погранслужбы готовятся к финальной стажировке. Уже в середине марта будущие офицеры отправятся на практику. Их ждут должности заместителей начальников заставы и смены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении трех с половиной лет курсанты получали знания по различным дисциплинам в основном вузе Беларуси, занимающемся подготовкой офицерских кадров для обеспечения пограничной безопасности. Теперь опыт будет применен на практике.

Андрей Крупский, заместитель начальника Института пограничной службы Беларуси:

В Институте пограничной службы теория тесно связана с практикой, которой уделяется более половины всего учебного времени. Вуз имеет все для подготовки профессионалов: специализированные аудитории, новейшее оборудование, комфортабельное общежитие. Ежегодно, с первого курса, практика на заставах и в пунктах пропуска. Курсанты с первого года обучения получают реальный опыт службы на границе во время ежегодных стажировок.

Обучение осуществляется по четырем специальностям: пограничная служба, пограничный контроль, идеологическая работа и оперативная деятельность. Стрельбы, обучение вождению, управление дронами, проверка паспортов, боевые искусства – в Институте пограничной службы готовят настоящих защитников Родины.