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Массовые столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Милане после открытия Олимпиады

08 февраля 2026 07:43
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Итальянские протестующие продолжают предпринимать попытки сорвать XXV зимние Олимпийские игры. Так, накануне на улицы Милана, по оценкам местных СМИ, вышли 10 тысяч человек. Мирный марш быстро перерос в жесткие столкновения с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Массовые столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Милане после открытия Олимпиады-2

Демонстранты бросали в правоохранителей камни и петарды, а те в ответ применили водометы и слезоточивый газ. Шесть человек были задержаны. Среди главных претензий протестующих – колоссальный бюджет игр, экологические последствия вроде вырубки лесов и использования искусственного снега, а также усугубляющийся в городе жилищный кризис. Активисты называют Олимпиаду бесполезной тратой средств и намерены саботировать ее вплоть до церемонии закрытия. Опасаясь именно таких сценариев, итальянские власти заранее усилили меры безопасности и расширили полномочия полиции.

# Италия # Протесты

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