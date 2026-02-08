Массовые столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Милане после открытия Олимпиады

Итальянские протестующие продолжают предпринимать попытки сорвать XXV зимние Олимпийские игры. Так, накануне на улицы Милана, по оценкам местных СМИ, вышли 10 тысяч человек. Мирный марш быстро перерос в жесткие столкновения с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Демонстранты бросали в правоохранителей камни и петарды, а те в ответ применили водометы и слезоточивый газ. Шесть человек были задержаны. Среди главных претензий протестующих – колоссальный бюджет игр, экологические последствия вроде вырубки лесов и использования искусственного снега, а также усугубляющийся в городе жилищный кризис. Активисты называют Олимпиаду бесполезной тратой средств и намерены саботировать ее вплоть до церемонии закрытия. Опасаясь именно таких сценариев, итальянские власти заранее усилили меры безопасности и расширили полномочия полиции.