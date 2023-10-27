ОДКБ надеется на возобновление взаимодействия с ОБСЕ

В ОДКБ надеются на возобновление взаимодействия с ОБСЕ. Предложения по формированию модели евразийской безопасности звучат на полях международной конференции в Минске. Сегодня, 27 октября, второй день масштабного диалога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди обсуждаемых тем сотрудничество международных организаций на евразийском пространстве. Сегодня необходимо объединять усилия в борьбе с современными вызовами и угрозами. Однако эксперты констатируют глубочайший кризис системы международных отношений, а также слом всей системы стратегической стабильности. В особенности это касается деятельности ООН.

Cамат Ордабаев, заместитель генерального секретаря ОДКБ:

Международная региональная организация всегда была той несущей конструкцией, которая обеспечивала в целом глобальную безопасность. В этом плане понятно, что сейчас время очень сложное, большая турбулентность. И вопросы налаживания контакта между региональными структурами, особенно те, которые специализируются на проблематике безопасности, очень важно.

Николай Бордюжа, председатель Координационного совета Евразийского информационно-аналитического консорциума:

За последние годы европейские страны настолько попали в зависимость Соединенных Штатов Америки. Они сегодня фактически выступают в качестве вассалов, причем абсолютно безропотных, которые исполняют волю политической системы Соединенных Штатов Америки, даже в ущерб своим национальным интересам. На площадке конференции говорили и о договоренностях в области ограничения стратегических вооружений. Сейчас мир находится на пороге ядерной войны. Важно найти инструменты и пути решений, чтобы предотвратить мировой термоядерный конфликт.

Кайрат Сарыбай, генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии:

Ядерное оружие – это то, от чего человечество должно немедленно избавиться. Конечно, как фактор международных отношений он присутствует сегодня. И к сожалению, есть угроза не просто распространения ядерного оружия, но и его применения. Потому что геополитический разлом приобретает сегодня очень серьезный аспект.

Роман Бессоне, политолог, вице-председатель общественной организации Cercle Аristote (Франция):

Когда мы вернемся к себе домой, у нас будет очень внятное представление, что думают на востоке Евразии, в Беларуси, России, и странах ОДКБ в целом.