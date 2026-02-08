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В Беларуси 8 февраля чтят память юных героев-антифашистов

08 февраля 2026 08:06
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8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста. Эта дата была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН в 1964 году как напоминание о мальчишках и девчонках всех стран, которые боролись и погибали за свободу и счастье людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси 8 февраля чтят память юных героев-антифашистов-2

Сегодня мы вспоминаем и наших юных героев, детей Великой Отечественной войны. Тех, кто наравне со взрослыми ходил в разведку, был связистом, сестрой милосердия или подрывником. Мы говорим о беспримерном мужестве, стойкости и самопожертвовании. Еще накануне в школах и музеях прошли уроки мужества, где рассказывали, в том числе, о подвигах юных земляков. Их имена – вечный урок стойкости и любви к Отечеству. 

# Великая Отечественная война

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