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В Индии один человек погиб и 13 пострадали при обрушении аттракциона

08 февраля 2026 07:43
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Один человек погиб, 13 пострадали при обрушении аттракциона на ярмарке в индийском городе Фаридабад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии один человек погиб и 13 пострадали при обрушении аттракциона-2

Аттракцион под названием «Цунами» на полном ходу упал на толпу людей. У конструкции подломилась одна из опорных колонн. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело против оператора аттракциона. Причины произошедшего – устанавливаются.

# Индия

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