В Индии один человек погиб и 13 пострадали при обрушении аттракциона

Один человек погиб, 13 пострадали при обрушении аттракциона на ярмарке в индийском городе Фаридабад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один человек погиб, 13 пострадали при обрушении аттракциона на ярмарке в индийском городе Фаридабад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аттракцион под названием «Цунами» на полном ходу упал на толпу людей. У конструкции подломилась одна из опорных колонн. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело против оператора аттракциона. Причины произошедшего – устанавливаются.