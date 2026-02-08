В Индии один человек погиб и 13 пострадали при обрушении аттракциона

Азарёнок: по файлам Эпштейна мы воочию увидели подтверждения самому жуткому – эта педофилия ритуальна

Что же мы увидели на этой неделе? Какая реальность предстала перед нами в самом ужасном, чудовищно-хищном, жестоковыйном виде? Перед нами предстал Сатана.