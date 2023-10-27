80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Сураже

Новости Беларуси. В Сураже празднуют 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Это второй населенный пункт Витебской области, который был освобожден, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Войсками 1-го Прибалтийского фронта во время наступательной операции Красной армии. Здесь на полях сражений за годы войны погибли около 60 тысяч советских воинов и партизан. Светлой памяти героев сегодня приурочены патриотические мероприятия. Состоялся театрализованной парад-шествие и автопробег «Память поколений». Участие в торжествах приняли местные жители, представители власти и общественных организаций, а также гости из России.

Дмитрий Петров, глава Усвятского района Псковской области (Россия):

У нас очень много общего с витебской землей. В частности, территории Усвятского района была оккупирована 13 июля. И День освобождения мы праздновали 26 октября, буквально вчера. Тоже 80-летие освобождения нашего района.

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:

Очень много молодежи, много представителей трудовых коллективов. Все очень искренне, все действительно с сопереживанием к тем жертвам, которые погибли в это время.

Станислав Никитин, сотрудник Народного историко-этнографического музея:

Я считаю, что это неотъемлемая часть жизни любого человека в нынешней Беларуси и других странах, потому что благодаря памяти, ее сохранению мы и живем.

Кира Федорова, учащаяся Вымнянской базовой школы Витебского района имени Героя Советского Союза А.Е. Угловского:

Важно чтить предков, потому что они защитили нашу землю и мы живем в прекрасной стране, где нет войны.