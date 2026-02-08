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Хоккеисты «Динамо-Минск» встретились с болельщиками на выставке «Моя Беларусь»

08 февраля 2026 08:17
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Праздник для всех любителей хоккея, объединяющий игроков и болельщиков в атмосфере дружбы и поддержки. Приятный сюрприз накануне ждал гостей выставки «Моя Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хоккеисты «Динамо-Минск» встретились с болельщиками на выставке «Моя Беларусь»-2

В Минском международном выставочном центре игроки организовали автограф-сессию. Все происходило рядом со стендом «Спортивный Олимп» в рамках выставки достижений суверенной Беларуси.

Хоккеисты «Динамо-Минск» встретились с болельщиками на выставке «Моя Беларусь»-4

Антон Круповец, вратарь хоккейного клуба «Динамо-Минск»:
Такие встречи с болельщиками, мне кажется, очень классные, полезные. Все болельщики получили позитивные эмоции. Мы знаем, как они за нас болеют, как они вкладывают в это душу. Все получили положительные эмоции.

На встречу пришли и взрослые, и дети – фанаты минского «Динамо», которые обычно видят своих кумиров только по телевизору или с трибун ледовой арены. Нападающий Николай Салыго и вратарь Антон Круповец с удовольствием пообщались с каждым. На память – фотоснимки. 

# ХК Динамо-Минск

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