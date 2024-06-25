Лукашенко предложил Китаю создать совместный проект глобальной образовательной площадки в Беларуси

Завтра, 26 июня, состоится форум ректоров. Есть ряд инициатив и соглашений, которые намерены подписать в рамках мероприятия, в частности о создании центра фундаментальных исследований. Тем не менее сотрудничество Китая и Беларуси надо рассматривать шире.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Без Европы Китай существовать не может. Китай – гигантская страна и, как я сказал, определяет погоду в мире. Поэтому она должна сотрудничать с основными центрами опоры нашей планеты: Соединенными Штатами Америки, Евросоюзом, Россией, Индией и другими странами. Поэтому мы готовы оказывать вам всяческую поддержку в ваших интересах, при продвижении их в Европейский союз. Я это говорю к тому, что и образование, и наука не должны отставать от этих процессов. Поэтому давайте подумаем не просто о сотрудничестве университет с университетом – давайте подумаем о создании глобальной площадки образовательной и научной в Беларуси с целью распространения образования, науки, культуры на Европейский континент. Мы готовы сыграть здесь серьезную роль. Да, мы идем шаг за шагом, реализуя те или иные проекты. Но сейчас большую роль играет время. Надо делать все быстро для того, чтобы быть лидером, чтобы добиться каких-либо результатов.

Александр Лукашенко также анонсировал ряд значимых проектов по сотрудничеству с КНР в сферах культуры и спорта. Например, строительство спортивного центра при Пекинском университете с помощью Беларуси. Как подчеркнул Президент, мы хотим оставить свой серьезный след в развитии и культуры, и спорта в Поднебесной.

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