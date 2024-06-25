Прямой эфир

Лукашенко – делегации из КНР: вы наши друзья и Беларусь готова делиться технологиями, которыми Китай не обладает

25 июня 2024 14:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Солидную делегацию из Китая сегодня, 25 июня, принимали во Дворце Независимости. Это 18 ректоров ведущих вузов Поднебесной во главе с секретарем партийного комитета Пекинского университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – делегации из КНР: вы наши друзья и Беларусь готова делиться технологиями, которыми Китай не обладает-1

Хао Пин встречался с Александром Лукашенко в 2023 году в ходе государственного визита белорусского лидера в Пекин. Тогда же наш Президент пригласил секретаря в Беларусь.

Такой масштабной ректорской делегации из КНР в Минске еще не было. Это наглядный пример высокого уровня отношений между нашими странами. Как отметил Александр Лукашенко, мы активно сотрудничаем в политике и экономике, сегодня настало время подтянуть образование и культуру. На повестке – вопрос подготовки кадров в высокотехнологичных отраслях, а также налаживание контактов между молодежью.

Лукашенко – делегации из КНР: вы наши друзья и Беларусь готова делиться технологиями, которыми Китай не обладает-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Учитывая, что у нас абсолютно нет закрытых тем от наших друзей в Китае, мы готовы делиться, в том числе и теми технологиями, которыми Китай сегодня не обладает. Вы наши друзья, вы наши братья, вы на нас можете рассчитывать. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить китайскую сторону за внимание и поддержку в реализации совместной образовательной программы по специальности «биотехнология».

Читайте также:

Лукашенко: мы заинтересованы в развитии отношений с Китаем по всем направлениям сферы образования

Лукашенко предложил организовать форум молодежи Беларуси и Китая

Лукашенко предложил Китаю создать совместный проект глобальной образовательной площадки в Беларуси

# Беларусь-Китай # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске чествовали лауреатов специальных фондов Президента
25 июня 2024 14:08

В Минске чествовали лауреатов специальных фондов Президента

Русалка на ветвях и кот Баюн. Белорус на месте болота построил агроусадьбу – и теперь там как в сказке
25 июня 2024 14:07

Русалка на ветвях и кот Баюн. Белорус на месте болота построил агроусадьбу – и теперь там как в сказке

Лавров о конференции по евразийской безопасности в Минске: обязательно будем участвовать
25 июня 2024 13:45

Лавров о конференции по евразийской безопасности в Минске: обязательно будем участвовать