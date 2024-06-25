Лукашенко – делегации из КНР: вы наши друзья и Беларусь готова делиться технологиями, которыми Китай не обладает

Солидную делегацию из Китая сегодня, 25 июня, принимали во Дворце Независимости. Это 18 ректоров ведущих вузов Поднебесной во главе с секретарем партийного комитета Пекинского университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хао Пин встречался с Александром Лукашенко в 2023 году в ходе государственного визита белорусского лидера в Пекин. Тогда же наш Президент пригласил секретаря в Беларусь.

Такой масштабной ректорской делегации из КНР в Минске еще не было. Это наглядный пример высокого уровня отношений между нашими странами. Как отметил Александр Лукашенко, мы активно сотрудничаем в политике и экономике, сегодня настало время подтянуть образование и культуру. На повестке – вопрос подготовки кадров в высокотехнологичных отраслях, а также налаживание контактов между молодежью.