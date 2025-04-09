Генерала Попова могут отправить из СИЗО на СВО

Министерство обороны РФ поддерживает прошение бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова, направившего запрос в Тамбовский военный суд об отправке его в зону СВО, пишет РИА Новости.

По словам адвоката Попова Сергея Буйновского, в данный момент еще неизвестно, что решит суд. Однако, как указывает юрист, оборонное ведомство поддержало ходатайство Попова.

Следствие считает, что имеется причастность генерала к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката в 2023 году. Изделия закупила военно-гражданская администрация Запорожской области для передачи военнослужащим РФ.