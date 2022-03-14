14 марта в Минске талантливым школьникам вручат паспорта

Новости Беларуси. Накануне Дня Конституции в Беларуси проходит ежегодная традиция вручать первые паспорта юным гражданам нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как правило, это знаковое событие протекает в торжественной обстановке в центре столицы – городской ратуше.

Именно там участники всебелорусской акции, а это учащиеся, имеющие особые успехи в учебе и творческой деятельности, получают свой самый главный документ – паспорт гражданина Республики Беларусь – из рук заслуженных людей, общественных деятелей столицы. 2022 год не станет исключением. 14 марта повзрослевших, ответственных ребят поздравит председатель Мингорисполкома. Владимир Кухарев напомнит, что паспорт дает не только права, но и налагает обязанности, в том числе исполнять Основной закон страны, что является долгом каждого гражданина.