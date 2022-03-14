Прямой эфир

14 марта в Минске талантливым школьникам вручат паспорта

14 марта 2022 07:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Накануне Дня Конституции в Беларуси проходит ежегодная традиция вручать первые паспорта юным гражданам нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как правило, это знаковое событие протекает в торжественной обстановке в центре столицы – городской ратуше.

14 марта в Минске талантливым школьникам вручат паспорта-1

Именно там участники всебелорусской акции, а это учащиеся, имеющие особые успехи в учебе и творческой деятельности, получают свой самый главный документ – паспорт гражданина Республики Беларусь – из рук заслуженных людей, общественных деятелей столицы. 2022 год не станет исключением. 14 марта повзрослевших, ответственных ребят поздравит председатель Мингорисполкома. Владимир Кухарев напомнит, что паспорт дает не только права, но и налагает обязанности, в том числе исполнять Основной закон страны, что является долгом каждого гражданина.

# Государственная политика в области образования # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как пересаживают кожу? Побывали в операционной и спросили у хирурга
14 марта 2022 06:52

Как пересаживают кожу? Побывали в операционной и спросили у хирурга

«В ожогах случайных людей нет». Почему? Рассказывает врач-хирург Алексей Часнойть
14 марта 2022 06:42

«В ожогах случайных людей нет». Почему? Рассказывает врач-хирург Алексей Часнойть

Некоторые сделаны с помощью монтажа. Самые популярные фейки про Украину
13 марта 2022 20:01

Некоторые сделаны с помощью монтажа. Самые популярные фейки про Украину