Белорусскую вытинанку включили в список нематериального культурного наследия

Новости Беларуси. Одна из статей обновленной Конституции, которая 15 марта вступит в силу, гласит о том, что государство ответственно за сохранение историко-культурного и духовного наследия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Одна из статей обновленной Конституции, которая 15 марта вступит в силу, гласит о том, что государство ответственно за сохранение историко-культурного и духовного наследия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большую работу в возрождении утраченной культуры проделывает поставский Дом ремесел. Благодаря его работе статус нематериального культурного наследия имеют семь элементов. Одно из последних, что пополнило этот список – вытинанка – вид народного декоративно-прикладного искусства. Ажурное вырезание, как правило, делали из бумаги, и оно являлось украшением крестьянского интерьера: занавесок, икон, салфеток.
Татьяна Петух, заведующая филиалом № 1 Дома ремесел Поставского района:
Яны адрозніваюцца спосабам складання. Разеткавая выцінанка – гэта сняжынка. Есць рапартная. Гэта выцінанка, якая складаецца гармошачкай. Потым ракрываецца, і атрымліваеца рапарт. І есць веерная. Гэта калі складаецца нейкая верхняя частка веерам, а потым ужо ніжняя можа ўпрыгожвацца іншым нейкім спосабам. І вось тры віды. І гэтыя тры віды, з імі майстры гуляюцца і вырабляюць прыгожыя рэчы.
Поставские мастера сейчас работают над тем, чтобы придать статус нематериального культурного наследия игре на диатонических цимбалах и старолынтупскому прянику. Особенность такого угощения – оно приготовлено исключительно из овсяной муки. Всего же на сегодня в Витебской области в список историко-культурных ценностей включены 19 элементов.