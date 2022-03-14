Белорусскую вытинанку включили в список нематериального культурного наследия

Новости Беларуси. Одна из статей обновленной Конституции, которая 15 марта вступит в силу, гласит о том, что государство ответственно за сохранение историко-культурного и духовного наследия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большую работу в возрождении утраченной культуры проделывает поставский Дом ремесел. Благодаря его работе статус нематериального культурного наследия имеют семь элементов. Одно из последних, что пополнило этот список – вытинанка – вид народного декоративно-прикладного искусства. Ажурное вырезание, как правило, делали из бумаги, и оно являлось украшением крестьянского интерьера: занавесок, икон, салфеток.

Татьяна Петух, заведующая филиалом № 1 Дома ремесел Поставского района:

Яны адрозніваюцца спосабам складання. Разеткавая выцінанка – гэта сняжынка. Есць рапартная. Гэта выцінанка, якая складаецца гармошачкай. Потым ракрываецца, і атрымліваеца рапарт. І есць веерная. Гэта калі складаецца нейкая верхняя частка веерам, а потым ужо ніжняя можа ўпрыгожвацца іншым нейкім спосабам. І вось тры віды. І гэтыя тры віды, з імі майстры гуляюцца і вырабляюць прыгожыя рэчы.