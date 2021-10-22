В этом приюте спасают животных от смерти. Что нужно, чтобы забрать четвероногого домой?

Ежедневно десятки животных становятся бездомными. Одни теряются, других выбрасывают, а некоторые и вовсе рождаются на улице. У каждого бродяги своя история и одна большая мечта о любящем хозяине. Шанс обрести семью четвероногим дают приюты и пункты временного содержания.

Дарья уверена: взять к себе питомца без родословной – это не только большая ответственность, но и огромное счастье.

Дарья Мороз-Дубрава:

В один прекрасный момент в моей жизни появилась кошечка с передержки. Передержка – это когда котика держат какое-то время в квартире, а потом его либо усыпляют, либо отдают в приют, если есть места. В случае с этим котиком (она была после операции) никто уже не рассматривал вариант возвращения в приют, ее хотели усыпить. Скажу честно, что было непросто. У всех, кто познал жизнь на улице, в подвалах, на мусорках, они не пойдут сразу к вам на руки, не будут точно ходить всегда в лоток. Набирайтесь терпения, но оно будет того стоить. Столичный пункт временного содержания бездомных животных «Фауна города» всеми силами помогает пушистым друзьям человека обрести дом.

Тамара Цариковская, директор предприятия «Фауна города»:

У нас есть сайт и Telegram-канал «Фауна города», где размещаются животные, которые у нас содержатся. То есть человек может сразу выбрать, какое он хочет животное. Если у него нет таких средств, как телефон и компьютер, он может к нам приехать. У нас на входе стоит монитор, на котором тоже размещены все наши животные, которые сейчас содержатся у нас. Он может здесь посмотреть, если не хочет идти туда. Если что-то выбрал, надо идти.

Здесь каждый беспризорник получает прививку от бешенства. Затем животное ставят на довольствие и подселяют в просторную клетку к товарищам по несчастью. Там хвостатый будет проживать до тех пор, пока его не заберут добрые руки. Тамара Цариковская:

Чтобы забрать животное, нужен паспорт или документ, удостоверяющий личность. Для собак нужен поводок, а для щенков и котят – коробка.

Сейчас в ожидании хозяев на Гурского, 42 находятся 90 собак и 35 котов. Забрать животное можно ежедневно с 17:30 до 19:00. А еще есть возможность стать волонтером. В обязанности добровольцев будет входить ведение социальных сетей и фотографирование питомцев. Все для того, чтобы как можно быстрее пристроить подопечных.

Тамара Цариковская:

Если вы хорошо подумали и решили завести животное, вот тогда нужно ехать в приют. Должны люди понимать, что за животными нужен уход, обязательно к ветеринару, обязательно кормежка, обязательно приучать к лотку, если он не приучен.