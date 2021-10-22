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Как выбрать качественную сковороду? Советы шеф-повара

22 октября 2021 09:19
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Румяные блинчики и хрустящая курочка. Без этой чудо-помощницы не обойдется ни одна хозяюшка. Найдем идеальную сковороду.

Как выбрать качественную сковороду? Советы шеф-повара-1

На прилавках ассорти – глаза разбегаются. Прежде всего нужно исходить из того, какая у вас дома плита. Газовая – подойдет сковородка с толстым дном. Индукционная – с металлическим диском. ЗОЖ задал свои тренды. Самый ходовой вариант – с антипригарным покрытием. Трехслойное более износостойкое, двухслойное – менее. Чтобы заскворчало со смаком, важно делать ставку на качество.

Как выбрать качественную сковороду? Советы шеф-повара-4

Антон Кабанов, шеф-повар:
Возьмем антипригарное, самое простое в обращении, к нему никогда ничего не пригорит, но нюанс – оно достаточно хрупкое, второе – никаких мелкодисперсных моющих средств, никаких щеток, так как оно быстро повреждается. Через 2-3 года износ происходит, оно теряет свои функции. Если антипригарное покрытие начинает вздуваться при неправильном использовании, начинается окисление, еда становится вредной.

Обыкновенная сталь – в чем преимущества? Долговечная, прочная, устойчива к любым абразивам. Но у нее есть большой минус: если вы вначале не прокаливаете хорошо сковородку, продукты начинают во время жарки прилипать.

Как выбрать качественную сковороду? Советы шеф-повара-7

Наталия Шамак, заведующая секцией посуды:
В изготовлении сковород используется или литой тяжелый алюминий, который не деформируется при перегревании, или штампованный легкий алюминий – очень легкие сковородки в использовании, если кому-то тяжело поднимать.

Как выбрать качественную сковороду? Советы шеф-повара-10

Если на этикетке красуются надписи «гранит», «титан», это не значит, что посуда сделана из этих материалов. Так производители называют серии и подчеркивают мощь. Но какими бы ни были дизайнерские фишки и маркетинговые ходы, «королем» жарки был и остается чугун. В этом сходятся и эксперты, и шеф-повара. Это самый долговечный вариант. Чтобы дело пошло как по маслу, не забывайте ухаживать за своей помощницей.

Как выбрать качественную сковороду? Советы шеф-повара-13

Антон Кабанов:
Чугун перед применением необходимо прокаливать солью, потом промывать, потом снова прокаливать солью, счищать эту соль, дать сковородке постоять сутки, потом это все прокалить с маслом не смывая, тогда уже чугунная сковорода готова к работе.

Наталия Шамак:
Правила ухода для всех антипригарных сковород, кастрюль, жаровен – использование деревянных лопаток, силиконовых или же пластиковых лопаток. Металлическими предметами (вилками, ложками, ножами) антипригарное покрытие царапать и трогать нельзя, иначе оно быстро деформируется.

Как выбрать качественную сковороду? Советы шеф-повара-16

Не ставьте одну-единственную сковороду в режим многозадачности. Любите блинчики – покупайте блинницу, поджаристые стейки – нет лучше гриля, аппетитные овощи – ваш выбор вок, пикантный плов – идеальна будет жаровня. Функционал имеет значение.

Как выбрать качественную сковороду? Советы шеф-повара-19

Наталия Шамак:
Если любите блинчики без начинки, с какими-то соусами, то лучше брать поменьше размер, если любите с начинками, заворачивать в конвертики, треугольнички, лучше брать побольше размер. Кастрюли, жаровни – можно поджарить на плите и поставить обратно в духовку, чтобы оно дотушилось, дотомилось. Очень удобная вещь, многофункциональная.

Антон Кабанов:
Чем толще дно, тем дольше держится тепло, тем быстрее будет приготовление блинов. Антипригарное покрытие даст то, что вы сможете их просто переворачивать. Если вам нравится вок, покупайте вок  он хорош для овощей, но там нужна специальная конфорка с прогибом снизу, чтобы огонь равномерно покрывал. На обыкновенной плоской конфорке у вас не получится сделать вок.

Как выбрать качественную сковороду? Советы шеф-повара-22

Смотрите также, чтобы ваша «хозяюшка» была с ровным дном, хорошо прилегала к плите, иначе может быть деформация. Что касается крышек, как правило, их поставляют отдельно от сковородок. Они абсолютно универсальны и взаимозаменяемы. Радует и то, что наши производители поддают жару.

Как выбрать качественную сковороду? Советы шеф-повара-25

Наталия Шамак:
Наши белорусские сковородки одни из лучших по качеству, потому что и для газовых плит они идеально подходят, выдерживают нагрузку, и огонь газовой плиты. Для стеклокерамики, индукционных плит очень большая линейка. У белорусских производителей вообще большой ассортимент.

# Полезные советы # общество # Антон Кабанов # Наталия Шамак # Анастасия Макеева # Фотофакт

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