Как выбрать качественную сковороду? Советы шеф-повара

Анастасия Макеева, корреспондент:

Румяные блинчики и хрустящая курочка. Без этой чудо-помощницы не обойдется ни одна хозяюшка. Найдем идеальную сковороду.

На прилавках ассорти – глаза разбегаются. Прежде всего нужно исходить из того, какая у вас дома плита. Газовая – подойдет сковородка с толстым дном. Индукционная – с металлическим диском. ЗОЖ задал свои тренды. Самый ходовой вариант – с антипригарным покрытием. Трехслойное более износостойкое, двухслойное – менее. Чтобы заскворчало со смаком, важно делать ставку на качество.

Антон Кабанов, шеф-повар:

Возьмем антипригарное, самое простое в обращении, к нему никогда ничего не пригорит, но нюанс – оно достаточно хрупкое, второе – никаких мелкодисперсных моющих средств, никаких щеток, так как оно быстро повреждается. Через 2-3 года износ происходит, оно теряет свои функции. Если антипригарное покрытие начинает вздуваться при неправильном использовании, начинается окисление, еда становится вредной. Обыкновенная сталь – в чем преимущества? Долговечная, прочная, устойчива к любым абразивам. Но у нее есть большой минус: если вы вначале не прокаливаете хорошо сковородку, продукты начинают во время жарки прилипать.

Наталия Шамак, заведующая секцией посуды:

В изготовлении сковород используется или литой тяжелый алюминий, который не деформируется при перегревании, или штампованный легкий алюминий – очень легкие сковородки в использовании, если кому-то тяжело поднимать.

Если на этикетке красуются надписи «гранит», «титан», это не значит, что посуда сделана из этих материалов. Так производители называют серии и подчеркивают мощь. Но какими бы ни были дизайнерские фишки и маркетинговые ходы, «королем» жарки был и остается чугун. В этом сходятся и эксперты, и шеф-повара. Это самый долговечный вариант. Чтобы дело пошло как по маслу, не забывайте ухаживать за своей помощницей.

Антон Кабанов:

Чугун перед применением необходимо прокаливать солью, потом промывать, потом снова прокаливать солью, счищать эту соль, дать сковородке постоять сутки, потом это все прокалить с маслом не смывая, тогда уже чугунная сковорода готова к работе. Наталия Шамак:

Правила ухода для всех антипригарных сковород, кастрюль, жаровен – использование деревянных лопаток, силиконовых или же пластиковых лопаток. Металлическими предметами (вилками, ложками, ножами) антипригарное покрытие царапать и трогать нельзя, иначе оно быстро деформируется.

Не ставьте одну-единственную сковороду в режим многозадачности. Любите блинчики – покупайте блинницу, поджаристые стейки – нет лучше гриля, аппетитные овощи – ваш выбор вок, пикантный плов – идеальна будет жаровня. Функционал имеет значение.

Наталия Шамак:

Если любите блинчики без начинки, с какими-то соусами, то лучше брать поменьше размер, если любите с начинками, заворачивать в конвертики, треугольнички, лучше брать побольше размер. Кастрюли, жаровни – можно поджарить на плите и поставить обратно в духовку, чтобы оно дотушилось, дотомилось. Очень удобная вещь, многофункциональная. Антон Кабанов:

Чем толще дно, тем дольше держится тепло, тем быстрее будет приготовление блинов. Антипригарное покрытие даст то, что вы сможете их просто переворачивать. Если вам нравится вок, покупайте вок – он хорош для овощей, но там нужна специальная конфорка с прогибом снизу, чтобы огонь равномерно покрывал. На обыкновенной плоской конфорке у вас не получится сделать вок.

Смотрите также, чтобы ваша «хозяюшка» была с ровным дном, хорошо прилегала к плите, иначе может быть деформация. Что касается крышек, как правило, их поставляют отдельно от сковородок. Они абсолютно универсальны и взаимозаменяемы. Радует и то, что наши производители поддают жару.