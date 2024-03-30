Католики празднуют Страстную субботу – последний день Великого поста

Великая суббота. Католический мир готовится встретить один из самых главных праздников церковного календаря – Пасху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 30 марта, у западных христиан Страстная суббота – это последний день Великого поста.

С самого утра во всех костелах страны проходят торжественные богослужения. Верующие в молитвах вспоминают погребение Христа и его пребывание во гробе. Люди приходят в храмы целыми семьями, чтобы пройти обряд очищения и освятить пищу для праздничного стола. В корзинках традиционно украшенные яйца, куличи, колбасы и сладости. Уже вечером перед костелами зажгут большую свечу – пасхал – после чего начнется праздничная литургия.

Это самый светлый праздник в нашей жизни, он для нас очень много значит. Празднуем каждый год. Принесли освящать соль, хлеб, яйца красные.

Сегодня я освящаю, конечно, соль, яйца. Зайчик, который первым увидел воскрешение Христа.

Юрий Санько, настоятель прихода Пресвятой Троицы (Святого Роха) на Золотой Горке:

Гэтае свята дазваляе нам таксама перамяняцца і рабіць лепшымі яшчэ і нашую дзяржаву, каб яна квітнела, працвітала, таксама каб мы крочылі з божым благаславеннем у кожны новы дзень.