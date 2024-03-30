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Католики празднуют Страстную субботу – последний день Великого поста

30 марта 2024 16:45
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Великая суббота. Католический мир готовится встретить один из самых главных праздников церковного календаря – Пасху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 30 марта, у западных христиан Страстная суббота – это последний день Великого поста.

Католики празднуют Страстную субботу – последний день Великого поста-1

С самого утра во всех костелах страны проходят торжественные богослужения. Верующие в молитвах вспоминают погребение Христа и его пребывание во гробе. Люди приходят в храмы целыми семьями, чтобы пройти обряд очищения и освятить пищу для праздничного стола. В корзинках традиционно украшенные яйца, куличи, колбасы и сладости. Уже вечером перед костелами зажгут большую свечу – пасхал – после чего начнется праздничная литургия.

Католики празднуют Страстную субботу – последний день Великого поста-4

Это самый светлый праздник в нашей жизни, он для нас очень много значит. Празднуем каждый год. Принесли освящать соль, хлеб, яйца красные.

Католики празднуют Страстную субботу – последний день Великого поста-7

Сегодня я освящаю, конечно, соль, яйца. Зайчик, который первым увидел воскрешение Христа.

Католики празднуют Страстную субботу – последний день Великого поста-10

Юрий Санько, настоятель прихода Пресвятой Троицы (Святого Роха) на Золотой Горке:
Гэтае свята дазваляе нам таксама перамяняцца і рабіць лепшымі яшчэ і нашую дзяржаву, каб яна квітнела, працвітала, таксама каб мы крочылі з божым благаславеннем у кожны новы дзень.

Католики празднуют Страстную субботу – последний день Великого поста-13

А чтобы ничто не омрачило праздник, в выходные усилили контроль по охране общественного порядка. У мест проведения богослужений дежурят наряды милиции, а дороги рядом с костелами патрулируют наряды ДПС.

# Католики Беларуси # общество # Юрий Санько

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