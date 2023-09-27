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Воздвижение Креста Господня отмечают православные верующие

27 сентября 2023 07:56
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Православные верующие отмечают большой праздник – Воздвижение Креста Господня. Считается, что именно в этот день в 326 году в Иерусалиме около горы Голгофы был найден крест, на котором распяли Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздвижение Креста Господня отмечают православные верующие-1

Верующие сегодня устремляются в церкви, где им еще раз напоминают о победе Иисуса Христа над грехами человеческими. Принято исповедоваться и причаститься. Крест – это прямое олицетворение примирения с собой и окружающими, он служит настоящим духовным ориентиром. В кафедральных соборах и крупных храмах совершается чин воздвижения Креста. Поклоняясь ему, верующие тем самым воздают славу жертвенности Господа.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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