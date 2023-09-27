Воздвижение Креста Господня отмечают православные верующие

Православные верующие отмечают большой праздник – Воздвижение Креста Господня. Считается, что именно в этот день в 326 году в Иерусалиме около горы Голгофы был найден крест, на котором распяли Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верующие сегодня устремляются в церкви, где им еще раз напоминают о победе Иисуса Христа над грехами человеческими. Принято исповедоваться и причаститься. Крест – это прямое олицетворение примирения с собой и окружающими, он служит настоящим духовным ориентиром. В кафедральных соборах и крупных храмах совершается чин воздвижения Креста. Поклоняясь ему, верующие тем самым воздают славу жертвенности Господа.