Урожай в 2,5 раза больше, чем в 2024-м – в Столинском районе убирают зелёный горошек

Белорусы не останутся без главного ингредиента для оливье! В Столинском районе убирают с полей рекордный урожай зеленого горошка – в 2,5 раза больше 2024 года, и это с учетом тех же площадей. С полей уже 890 тонн зеленого урожая доставили на консервный завод, где круглосуточно идет переработка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столинский район – единственный в Брестской области возделывает эту культуру. В семи хозяйствах отвели суммарно порядка 470 гектаров. Уже убрали без малого треть площадей, и с них получили суммарный прошлогодний урожай. Отдача зеленого горошка с одного гектара сегодня достигает 70 центнеров. Никаких секретов такого высокого результата нет, уверяют аграрии. Дело в плодородных землях и строгом соблюдении технологий.

Григорий Курган, директор сельхозпредприятия «Припять-2009»: Благодаря погодным условиям и хорошей агрономической службе мы получаем в этом году рекордный урожай в количестве 80 центнеров с гектара. На сегодня уже убрано 28 гектаров, намолочено 224 тонны горошка.

Василий Литвинкевич, первый заместитель председателя Столинского райисполкома:

С августа начинаем работать, подбирать площади, которые пригодны для выращивания зеленого горошка. И этот процесс занимает целый год. Начиная с подготовки площадей, с подбора площадей. Горошек хороший, чистый, он качественный в этом году. И оливье будет на наших столах присутствовать все главные праздники страны.

Агрономические службы хозяйств консультировал институт растениеводства. Для уборки используется специализированная техника. В автопарке завода – три особых комбайна. Возделывание зеленого горошка и консервация урожая – хороший пример успешного импортозамещения.