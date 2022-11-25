«Смени шины у своей машины». В Беларуси стартует акция по профилактике ДТП в зимний период

Новости Беларуси. Единый день безопасности дорожного движения пройдет 25 ноября под девизом «Смени шины у своей машины», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под таким же названием с 25 ноября стартует республиканская акция, которая продлится по 5 декабря. Мероприятия направлены на профилактику ДТП в зимний период. В это время сотрудники ГАИ проведут разъяснительную работу среди водителей об основных рисках и угрозах безопасности с учетом сезонного фактора, правилах безопасного участия в дорожном движении в зимних условиях, а также необходимости обязательной смены шин.

Екатерина Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД:

Водителям стоит пересмотреть свой стиль вождения. Выбрать безопасную скорость и дистанцию, отказаться от рискованных маневров и лишних перестроений, избегать резких торможений. Пешеходам же рекомендуется проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части. В темное время суток не забудьте обозначить себя световозвращающими элементами.