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Дворцу Республики исполняется 25 лет

25 ноября 2022 07:02
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Новости Беларуси. Большой концертной программой отметят сегодня, 25 ноября, в Минске два ярких юбилея – 25-летие Дворца Республики и 20-летие Президентского оркестра Беларуси. Двухчасовое представление с участием известных артистов развернется на сцене Дворца Республики этим вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дворцу Республики исполняется 25 лет-1

Президентский оркестр был создан именно в этом концертном учреждении по решению главы государства. Этот творческий коллектив обогатил палитру белорусского музыкального искусства, стал его брендом в стране и на международных сценических площадках. Все это стало возможным благодаря высокому профессионализму и сплоченности трудового коллектива Дворца Республики: руководителей, музыкантов, специалистов. За 25 лет учреждение ни на секунду не остановило работу, даже ночью там трудятся более 25 человек. Список гостей праздника обширный: помимо сотрудников дворца и их семей, приглашены высшие должностные лица, дипломаты, руководители крупных театральных и концертных площадок.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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