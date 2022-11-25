Дворцу Республики исполняется 25 лет

Новости Беларуси. Большой концертной программой отметят сегодня, 25 ноября, в Минске два ярких юбилея – 25-летие Дворца Республики и 20-летие Президентского оркестра Беларуси. Двухчасовое представление с участием известных артистов развернется на сцене Дворца Республики этим вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президентский оркестр был создан именно в этом концертном учреждении по решению главы государства. Этот творческий коллектив обогатил палитру белорусского музыкального искусства, стал его брендом в стране и на международных сценических площадках. Все это стало возможным благодаря высокому профессионализму и сплоченности трудового коллектива Дворца Республики: руководителей, музыкантов, специалистов. За 25 лет учреждение ни на секунду не остановило работу, даже ночью там трудятся более 25 человек. Список гостей праздника обширный: помимо сотрудников дворца и их семей, приглашены высшие должностные лица, дипломаты, руководители крупных театральных и концертных площадок.