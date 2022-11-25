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Александр Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Гомель

25 ноября 2022 07:26
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко продолжает серию поездок по регионам. 25 ноября Президент в Гомеле. В центре внимания – положение дел в АПК. Для обсуждения этой темы глава государства собрал на совещание руководство региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Гомель-1

Сельское хозяйство – сфера стратегическая, учитывая ситуацию с продовольствием в мире. Гомельские аграрии еще завершают уборку кукурузы на зерно, продолжает заготовку кормов. Итоги 2022 года и стратегия на аграрное будущее могут стать основными темами. Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», к разговору готовились давно и тщательно. Докладов ожидается много.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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