Александр Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Гомель

Новости Беларуси. Александр Лукашенко продолжает серию поездок по регионам. 25 ноября Президент в Гомеле. В центре внимания – положение дел в АПК. Для обсуждения этой темы глава государства собрал на совещание руководство региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сельское хозяйство – сфера стратегическая, учитывая ситуацию с продовольствием в мире. Гомельские аграрии еще завершают уборку кукурузы на зерно, продолжает заготовку кормов. Итоги 2022 года и стратегия на аграрное будущее могут стать основными темами. Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», к разговору готовились давно и тщательно. Докладов ожидается много.