Лукашенко поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником

Новости Беларуси. Давая клятву верности профессии, вы берете на себя ответственность за судьбы людей, за жизнь и здоровье каждого пациента. Это благородный и смелый выбор. Такие слова адресовал Президент Беларуси, поздравляя медицинских работников с их профессиональным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Добросовестно и бескорыстно выполняя свой профессиональный долг, проявляя искреннюю заботу и милосердие к тем, кто нуждается в вашей помощи, особенно в самых отдаленных уголках Беларуси, постоянно развивая компетенции и технологии, вы укрепляете имидж отечественного здравоохранения, которое по многим позициям признается одним из лучших в мире. В этот праздничный день благодарю всех медицинских работников, кто с честью проходит испытания новыми вызовами и угрозами жизни и здоровью белорусов, обеспечивая общественное согласие и национальную безопасность страны.

К медицине в Беларуси всегда было пристальное внимание. Повышение эффективности работы здравоохранения на личном контроле главы государства. Не так давно были определены болевые точки в системе. Теперь время решать накопившиеся проблемы. Ведь на кону создание всех условий для оказания качественной медицинской помощи населению. К слову, ее в нашей стране оказывают около 48 тысяч практикующих врачей и почти 125 тысяч средних медицинских работников.