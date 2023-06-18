В Беларуси объявлено штормовое предупреждение из-за жары

Новости Беларуси. Штормовое предупреждение из-за жары объявлено на 18 июня в Беларуси. В Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской областях максимальная температура воздуха сегодня превысит отметку +30 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В перечисленных регионах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. А вот по Западу страны продолжают идти дожди. Местами там сегодня будут отмечаться сильные ливни с грозами. Они помогут воскресить посевы, которые сильно пострадали от засухи, но отсутствие влаги в почве наблюдается на большей части территории страны. Падает уровень воды в реках. В ближайшие дни может остановиться судоходство по Березине в районе города Светлогорска.