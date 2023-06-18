«Я была садовником». В Ботаническом саду дети попробовали взрослые профессии

Новости Беларуси. Стример, пилот, пчеловод и даже метеоролог. Сотни различных профессий презентовали для детей в Минске. В Центральном ботаническом саду прошел семейный фестиваль «Букидс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Стример, пилот, пчеловод и даже метеоролог. Сотни различных профессий презентовали для детей в Минске. В Центральном ботаническом саду прошел семейный фестиваль «Букидс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ребята стали настоящими жителями «Города профессий»: завели и заполнили трудовые книжки и даже заработали деньги, которые обменяли на памятные подарки. В таком простом и интерактивном формате каждый мог заглянуть в закулисье профессии мечты. В будущем это должно помочь выбрать любимое дело для всей жизни.
Татьяна Юзефович, организатор фестиваля профессий «Букидс»:
Фестиваль «Букидс» создан, чтобы родители и дети проводили больше времени. Всегда мы это говорим, это для нас очень важно, чтобы был совместный семейный досуг. Мы уделяем внимание маленьким деткам, а еще к нам сейчас приходит аудитория старше 12 лет. Нас это очень радует. Этот момент отметили на данном фестивале.
Мне понравилась профессия скалолаза, потому что там очень высоко лазать, забираешь приз и получаешь «букидсы», можешь заработать большой приз. Тут очень много развлекательных профессий, можно посидеть в машине, понажимать кнопки, разное другое.
Я была садовником. Красила машину. Красила камень. Садила цветок.
Это очень сложная профессия. Ты берешь ответственность за человека. Если ты его не спасешь, это будет твоей ответственностью.
Праздник не обошелся без развлекательно-музыкальной программы. Перед публикой выступили актеры из самых известных театров страны. И кто сказал, что ботанический сад не место для демонстрации спектаклей?