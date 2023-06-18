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«Я была садовником». В Ботаническом саду дети попробовали взрослые профессии

18 июня 2023 07:41
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Новости Беларуси. Стример, пилот, пчеловод и даже метеоролог. Сотни различных профессий презентовали для детей в Минске. В Центральном ботаническом саду прошел семейный фестиваль «Букидс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я была садовником». В Ботаническом саду дети попробовали взрослые профессии-1

Ребята стали настоящими жителями «Города профессий»: завели и заполнили трудовые книжки и даже заработали деньги, которые обменяли на памятные подарки. В таком простом и интерактивном формате каждый мог заглянуть в закулисье профессии мечты. В будущем это должно помочь выбрать любимое дело для всей жизни.

«Я была садовником». В Ботаническом саду дети попробовали взрослые профессии-4

Татьяна Юзефович, организатор фестиваля профессий «Букидс»:
Фестиваль «Букидс» создан, чтобы родители и дети проводили больше времени. Всегда мы это говорим, это для нас очень важно, чтобы был совместный семейный досуг. Мы уделяем внимание маленьким деткам, а еще к нам сейчас приходит аудитория старше 12 лет. Нас это очень радует. Этот момент отметили на данном фестивале.

«Я была садовником». В Ботаническом саду дети попробовали взрослые профессии-7

Мне понравилась профессия скалолаза, потому что там очень высоко лазать, забираешь приз и получаешь «букидсы», можешь заработать большой приз. Тут очень много развлекательных профессий, можно посидеть в машине, понажимать кнопки, разное другое.

«Я была садовником». В Ботаническом саду дети попробовали взрослые профессии-10

Я была садовником. Красила машину. Красила камень. Садила цветок.

«Я была садовником». В Ботаническом саду дети попробовали взрослые профессии-13

Это очень сложная профессия. Ты берешь ответственность за человека. Если ты его не спасешь, это будет твоей ответственностью.

«Я была садовником». В Ботаническом саду дети попробовали взрослые профессии-16

Праздник не обошелся без развлекательно-музыкальной программы. Перед публикой выступили актеры из самых известных театров страны. И кто сказал, что ботанический сад не место для демонстрации спектаклей?

# Фестиваль # общество # Татьяна Юзефович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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