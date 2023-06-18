«Я была садовником». В Ботаническом саду дети попробовали взрослые профессии

Новости Беларуси. Стример, пилот, пчеловод и даже метеоролог. Сотни различных профессий презентовали для детей в Минске. В Центральном ботаническом саду прошел семейный фестиваль «Букидс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребята стали настоящими жителями «Города профессий»: завели и заполнили трудовые книжки и даже заработали деньги, которые обменяли на памятные подарки. В таком простом и интерактивном формате каждый мог заглянуть в закулисье профессии мечты. В будущем это должно помочь выбрать любимое дело для всей жизни.

Татьяна Юзефович, организатор фестиваля профессий «Букидс»:

Фестиваль «Букидс» создан, чтобы родители и дети проводили больше времени. Всегда мы это говорим, это для нас очень важно, чтобы был совместный семейный досуг. Мы уделяем внимание маленьким деткам, а еще к нам сейчас приходит аудитория старше 12 лет. Нас это очень радует. Этот момент отметили на данном фестивале.

Мне понравилась профессия скалолаза, потому что там очень высоко лазать, забираешь приз и получаешь «букидсы», можешь заработать большой приз. Тут очень много развлекательных профессий, можно посидеть в машине, понажимать кнопки, разное другое.

Я была садовником. Красила машину. Красила камень. Садила цветок.

Это очень сложная профессия. Ты берешь ответственность за человека. Если ты его не спасешь, это будет твоей ответственностью.