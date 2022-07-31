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Лукашенко поздравил работников торговли с профессиональным праздником

31 июля 2022 07:46
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Новости Беларуси. Профессиональный праздник 31 июля отмечают работники торговли. Это более 630 тысяч человек – добросовестных и ответственных, хранящих традиции, постоянно стремящихся к высоким стандартам, предлагая все больше товаров и услуг для жителей и гостей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Так охарактеризовал в поздравлении с профессиональным праздником представителей одной из ведущих отраслей экономики Александр Лукашенко.  

Лукашенко поздравил работников торговли с профессиональным праздником-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Отрасль торговли поступательно развивается: появляются новые торговые объекты и рабочие места, растет ее вклад в ВВП и наполнение бюджета, укрепляются деловая активность и международные связи. Убежден, выбранный курс на увеличение доли отечественных товаров и импортозамещение, повышение качества обслуживания и внедрение современных цифровых технологий, развитие торговли на селе и участие в социальных проектах поможет вам и далее оставаться одним из драйверов отечественной экономики. Пусть искренняя благодарность покупателей всегда будет залогом вашего отличного настроения.  

# Торговля в Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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