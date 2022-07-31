Лукашенко поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Новости Беларуси. Профессиональный праздник 31 июля отмечают работники торговли. Это более 630 тысяч человек – добросовестных и ответственных, хранящих традиции, постоянно стремящихся к высоким стандартам, предлагая все больше товаров и услуг для жителей и гостей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так охарактеризовал в поздравлении с профессиональным праздником представителей одной из ведущих отраслей экономики Александр Лукашенко.