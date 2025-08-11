Прямой эфир

Новости по тегу #печать

В Беларуси печатают учебники к 1 сентября. Как они создаются – увидели процесс своими глазами
11 августа 2025 17:29

В Беларуси печатают учебники к 1 сентября. Как они создаются – увидели процесс своими глазами

Лукашенко поздравил работников печати с профессиональным праздником
05 мая 2025 07:44

Лукашенко поздравил работников печати с профессиональным праздником

5 мая в Беларуси отмечается День печати
05 мая 2025 07:03

5 мая в Беларуси отмечается День печати

Экскурсия в Дом печати. Показываем, как создают газеты
19 марта 2019 06:50

Экскурсия в Дом печати. Показываем, как создают газеты