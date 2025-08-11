Новости по тегу #печать

Почти 80 % школьных книг отпечатают в столице на Полиграфическом комбинате имени Коласа. Сейчас на потоке русская литература.
Как подчеркнул Президент, это праздник профессионалов и настоящих патриотов, посвятивших себя журналистике и печатному делу.
Поздравления звучат в адрес сотрудников газет и журналов, работников издательств и типографий.
08 октября 2026 12:19
08 октября 2026 11:44
08 октября 2026 11:43
08 октября 2026 11:39
08 октября 2026 11:20
08 октября 2026 11:05
08 октября 2026 10:54
08 октября 2026 10:52