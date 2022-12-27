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В Витебском зоопарке поселилась львица

27 декабря 2022 07:41
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Новости Беларуси. Новый обитатель поселился в Витебском зоопарке. Сюда приехала царица зверей – львица. Такой вот подарок под Новый год получили жители и гости города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дикому зверю полтора года, и, по сути, это еще котенок.

В Витебском зоопарке поселилась львица-1

Впрочем, демонстрирует это она и своим поведением – не прочь порезвиться в клетке. К условиям северного региона страны долго львице не пришлось привыкать. Она выросла в средней полосе России, где климатические условия суровее. Специально для хищника разработали и меню: кошку кормят говядиной, яйцами. И дают витамины.

В Витебском зоопарке поселилась львица-4

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:
Мы начинаем потихонечку адаптировать ее к людям. Зимой мы решили ее первый раз вывести. Первый раз мы ее выводили на детский праздник в выходные дни. Сейчас она гуляет несколько раз в день. Мы выпускаем ее, пока позволяет погода. Потихонечку мы ее приучаем к большому количеству людей.

В Витебском зоопарке поселилась львица-7

Сегодня в Витебском зоопарке проживает порядка 70 видов птиц и животных.

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# Зоопарк # общество # Ирина Орлова # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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