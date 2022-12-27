В Витебском зоопарке поселилась львица

Новости Беларуси. Новый обитатель поселился в Витебском зоопарке. Сюда приехала царица зверей – львица. Такой вот подарок под Новый год получили жители и гости города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дикому зверю полтора года, и, по сути, это еще котенок.

Впрочем, демонстрирует это она и своим поведением – не прочь порезвиться в клетке. К условиям северного региона страны долго львице не пришлось привыкать. Она выросла в средней полосе России, где климатические условия суровее. Специально для хищника разработали и меню: кошку кормят говядиной, яйцами. И дают витамины.

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:

Мы начинаем потихонечку адаптировать ее к людям. Зимой мы решили ее первый раз вывести. Первый раз мы ее выводили на детский праздник в выходные дни. Сейчас она гуляет несколько раз в день. Мы выпускаем ее, пока позволяет погода. Потихонечку мы ее приучаем к большому количеству людей.