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В Витебске на дне реки Западная Двина впервые проходят подводные археологические раскопки

09 сентября 2024 07:57
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На Западной Двине в Витебске впервые проходят подводные археологические раскопки. Десант состоит из сотрудников Института истории Академии наук и 15 водолазов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Уже во время разведки в реке нашли несколько наконечников копий предположительно XVI-XVIII веков. Было решено развернуть на этом месте экспедицию. Само место буквально пропитано историей. В XVII веке здесь часто происходили военные конфликты.

В Витебске на дне реки Западная Двина впервые проходят подводные археологические раскопки -2

Иван Спирин, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:
В этом месте была и понтонная переправа, наплавной мост. И потом позже, с XVIII века, был мост, который возводился каждый год заново, потому что его сносило в результате ледохода. В Витебске только в XVII веке порядка 10 осад, по-моему, было. Какие-то военные события происходили, стычки. Сейчас вообще пришлось сначала понять, это оружие единовременное или нет, это все-таки какие-то разные события.

В Витебске на дне реки Западная Двина впервые проходят подводные археологические раскопки -4

Андрей Лихачев, руководитель дайвинг-центра «Морской пегас»:
Есть надежда, что раз есть копья в таком количестве, должны быть другие элементы амуниции, снаряжения. И наша задача – локализовать это место, понять по комплексу находок, к каким историческим событиям они могут принадлежать, с чем они связаны, почему в этом месте.

Находки поднимают со дна и передают специалистам. Далее артефакты пройдут специальную обработку от коррозии в лаборатории института. После изучения экспонаты будут переданы в краеведческий музей. 

# Археология

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