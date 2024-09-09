В Витебске на дне реки Западная Двина впервые проходят подводные археологические раскопки

На Западной Двине в Витебске впервые проходят подводные археологические раскопки. Десант состоит из сотрудников Института истории Академии наук и 15 водолазов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже во время разведки в реке нашли несколько наконечников копий предположительно XVI-XVIII веков. Было решено развернуть на этом месте экспедицию. Само место буквально пропитано историей. В XVII веке здесь часто происходили военные конфликты.

Иван Спирин, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:

В этом месте была и понтонная переправа, наплавной мост. И потом позже, с XVIII века, был мост, который возводился каждый год заново, потому что его сносило в результате ледохода. В Витебске только в XVII веке порядка 10 осад, по-моему, было. Какие-то военные события происходили, стычки. Сейчас вообще пришлось сначала понять, это оружие единовременное или нет, это все-таки какие-то разные события.