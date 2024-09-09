Прямой эфир

В Беларуси стартует общественно-политический марафон «17 граней единства»

09 сентября 2024 06:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Формат меняется, но концепция та же: общественно-политический марафон «17 граней единства» начинается 9 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Единство в прошлом актуально в настоящем» – диалоговые площадки на такую тему с этого понедельника стартуют во всех регионах страны. 

В Беларуси стартует общественно-политический марафон «17 граней единства» -2

В общении с аудиторией спикеры сделают акцент на нескольких ключевых тезисах – от важности присутствия национального лидера в сильном государстве до развития гражданского общества в современных условиях. Основная идея – найти на местах интересных лидеров мнений, которые готовы вести глубокий и осмысленный диалог с аудиторией на волнующие темы. А в продолжение празднования Дня народного единства в конце сентября «Белая Русь» проведет большой патриотический фестиваль под названием «Время». Он пройдет для активистов из всех областей и столицы.

# Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
«Открыл для себя нового Президента». Молодёжь о впечатлениях от встречи с Лукашенко
08 сентября 2024 18:54

«Открыл для себя нового Президента». Молодёжь о впечатлениях от встречи с Лукашенко

Как выбрать самый вкусный арбуз? Фермер поделился лайфхаками
08 сентября 2024 18:00

Как выбрать самый вкусный арбуз? Фермер поделился лайфхаками

Азарёнок: у Лукашенко своя школьная философия. Школа – храм, храм – дом Бога, а учитель в нём – священнослужитель
08 сентября 2024 17:39

Азарёнок: у Лукашенко своя школьная философия. Школа – храм, храм – дом Бога, а учитель в нём – священнослужитель