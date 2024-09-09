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Елфимов: немцам нужен ныряльщик-одиночка, ради этого они готовы ходить по нервам своих союзников

09 сентября 2024 08:10
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Елфимов: немцам нужен ныряльщик-одиночка, ради этого они готовы ходить по нервам своих союзников-2

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Ихтиандр, искусственно созданный человек с акульими жабрами, или «Морской дьявол, который приходит на помощь бедным», как его звали не столько перепуганные, сколько заинтригованные жители аргентинского побережья, был добрейшим весельчаком. Он спасал тонущих людей, отбивал и вырывал почти из самых зубов акул замешкавшихся ловцов жемчуга, и дарил милым девушкам – уже на берегу – небывалой красоты и величины жемчужины. А еще он катался верхом на дельфине и трубил на все море в громоподобную трубу, в качестве которой использовал «длинную витую раковину» (по-моему, вот самая фантастическая придумка писателя Беляева). 

Подробности смотрите здесь.

# Авторская журналистика на СТВ

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