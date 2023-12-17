Лукашенко поздравил Папу Римского с днём рождения и 70-летием священнического призвания

Президент поблагодарил понтифика за его молитвы и заботу о Беларуси и ее верующих, дружбу и уважение, а также отметил, что с теплом вспоминает встречу и искренний разговор с ним. Сотрудничество со Святым Престолом имело и в дальнейшем будет иметь особую значимость для нашей страны, ведь несмотря на препятствия, с которыми мы сталкиваемся, Минск и Ватикан стремятся к сохранению устойчивого мира, основанного на принципах справедливости и равноправия.