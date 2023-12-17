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Лукашенко поздравил Папу Римского с днём рождения и 70-летием священнического призвания

17 декабря 2023 10:07
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70-летие священнического призвания и день рождения отмечает 17 декабря Папа Римский Франциск. Поздравления направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Папу Римского с днём рождения и 70-летием священнического призвания-1

Президент поблагодарил понтифика за его молитвы и заботу о Беларуси и ее верующих, дружбу и уважение, а также отметил, что с теплом вспоминает встречу и искренний разговор с ним. Сотрудничество со Святым Престолом имело и в дальнейшем будет иметь особую значимость для нашей страны, ведь несмотря на препятствия, с которыми мы сталкиваемся, Минск и Ватикан стремятся к сохранению устойчивого мира, основанного на принципах справедливости и равноправия.

Лукашенко поздравил Папу Римского с днём рождения и 70-летием священнического призвания-4

А взаимная поддержка реализации таких целей дает надежду, что наш совместный голос будет услышан – подчеркнул глава нашего государства.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Папа Римский Франциск

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