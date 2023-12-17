Предновогоднее театрализованно-музыкальное представление провели в Бресте. Зрители поделились эмоциями

Новости Беларуси. Главные елки белорусских городов продолжают зажигать огни. Новогоднее настроение теперь и в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Праздник в Брест приходит!» – театрализованно-музыкальное представление с таким названием собрало гостей и жителей областного центра на площади Ленина. Яркие выступления творческих коллективов, фаер-шоу, новогодние герои и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой. Впервые на главной площади города был установлен уникальный каток. Все, кто пришел на праздник, смогли увидеть не только выступления фигуристов. Прямо на льду играли на инструментах и танцевали артисты Пинского концертного оркестра духовой и эстрадной музыки.

Очень красивая, необычная, по сравнению с теми годами, намного интереснее в этом году.

Понравилось очень кататься на каруселях. Познакомились с Дедом Морозом. Все замечательно!

– Отлично! Все понравилось!

– Мы не первый раз приходим, и все прекрасно. Все очень красиво, это впечатляет!

Как в детство возвращаешься, когда ждешь эти куранты. И даже сейчас – ты взрослый человек, а ты ждешь, когда загорится елочка.