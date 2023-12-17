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Предновогоднее театрализованно-музыкальное представление провели в Бресте. Зрители поделились эмоциями

17 декабря 2023 09:51
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Новости Беларуси. Главные елки белорусских городов продолжают зажигать огни. Новогоднее настроение теперь и в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предновогоднее театрализованно-музыкальное представление провели в Бресте. Зрители поделились эмоциями-1

«Праздник в Брест приходит!» – театрализованно-музыкальное представление с таким названием собрало гостей и жителей областного центра на площади Ленина. Яркие выступления творческих коллективов, фаер-шоу, новогодние герои и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой. Впервые на главной площади города был установлен уникальный каток. Все, кто пришел на праздник, смогли увидеть не только выступления фигуристов. Прямо на льду играли на инструментах и танцевали артисты Пинского концертного оркестра духовой и эстрадной музыки.

Предновогоднее театрализованно-музыкальное представление провели в Бресте. Зрители поделились эмоциями-4

Очень красивая, необычная, по сравнению с теми годами, намного интереснее в этом году.

Предновогоднее театрализованно-музыкальное представление провели в Бресте. Зрители поделились эмоциями-7

Понравилось очень кататься на каруселях. Познакомились с Дедом Морозом. Все замечательно!

Предновогоднее театрализованно-музыкальное представление провели в Бресте. Зрители поделились эмоциями-10

Отлично! Все понравилось!
– Мы не первый раз приходим, и все прекрасно. Все очень красиво, это впечатляет!

Предновогоднее театрализованно-музыкальное представление провели в Бресте. Зрители поделились эмоциями-13

Как в детство возвращаешься, когда ждешь эти куранты. И даже сейчас – ты взрослый человек, а ты ждешь, когда загорится елочка.

Предновогоднее театрализованно-музыкальное представление провели в Бресте. Зрители поделились эмоциями-16

Атмосфера незабываемых эмоций и потрясающей музыки не оставила никого равнодушным, а конкурсно-развлекательная программа порадовала детей и взрослых.

# Новый год # общество # Новости Бреста и Брестской области

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