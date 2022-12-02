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Лукашенко поздравил народ ОАЭ с Днём создания федерации

02 декабря 2022 07:41
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Новости Беларуси. День создания федерации 2 декабря отмечают Объединенные Арабские Эмираты. Народ и руководство этой страны с национальным праздником поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил народ ОАЭ с Днём создания федерации-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За годы существования ОАЭ прошли большой путь построения государственности и достигли очевидных успехов в социально-экономическом развитии. Сегодня ваша страна пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет значимую роль в решении наиболее актуальных вопросов международной повестки дня. Укрепление традиционно дружественных связей, полноценная реализация всего потенциала белорусско-эмиратского многопланового взаимодействия целиком соответствуют интересам народов двух стран.

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# Беларусь-ОАЭ # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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