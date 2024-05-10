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Лукашенко поздравил Мишустина с назначением на пост председателя правительства России

10 мая 2024 19:49
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Александр Лукашенко поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост председателя правительства России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Мишустина с назначением на пост председателя правительства России-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Оказанное вам доверие – заслуженное признание вашего высокого профессионализма, компетентности и управленческого таланта в решении важных задач социально-экономического развития страны. Рассчитываю, что благодаря совместным усилиям и слаженным действиям наших правительств будут реализованы масштабные задачи нового этапа союзного строительства и существенно расширены горизонты двустороннего сотрудничества.

Также глава государства пожелал Михаилу Мишустину крепкого здоровья, благополучия и заметных достижений в ответственной государственной деятельности.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Михаил Мишустин

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