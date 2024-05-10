Лукашенко поздравил Мишустина с назначением на пост председателя правительства России

Александр Лукашенко поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост председателя правительства России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Оказанное вам доверие – заслуженное признание вашего высокого профессионализма, компетентности и управленческого таланта в решении важных задач социально-экономического развития страны. Рассчитываю, что благодаря совместным усилиям и слаженным действиям наших правительств будут реализованы масштабные задачи нового этапа союзного строительства и существенно расширены горизонты двустороннего сотрудничества.

Также глава государства пожелал Михаилу Мишустину крепкого здоровья, благополучия и заметных достижений в ответственной государственной деятельности.