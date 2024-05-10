На «Линии Сталина» показали реконструкцию Берлинской наступательной операции

79 лет назад завершилась одна из последних стратегических битв Второй мировой войны – Берлинская наступательная операция. В этом сражении принимали участие около полумиллиона красноармейцев, а длилось оно 23 дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 10 мая, заглянуть в прошлое и увидеть поле боя своими глазами, смогли гости историко-культурного комплекса «Линия Сталина». Для них получасовой экскурс в весну 1945-го. В числе нескольких тысяч зрителей была и наш корреспондент Элла Маркевич.

Сегодня, 10 мая, в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» многолюдно. Погрузиться в весну 1945-го и прочувствовать весь героизм белорусской армии в годы Великой Отечественной войны пришли около трех с половиной тысяч людей. Многие с детьми.

Эмоции классные. Мы тут не в первый раз. И с каждым разом все новое и новое. У меня есть гордость за белорусский народ.

Мы приехали сюда специально, чтобы дети посмотрели реконструкцию, музей. Детям интересно, и мы стараемся поддерживать этот интерес. И показывать им места на территории бывшего Советского Союза, связанные с историей Великой Отечественной войны.

Очень реалистично. У меня слезы на глазах были очень искренние. Это очень страшное время было, очень.