Бывшую узницу фашистского концлагеря поздравили с Днём Победы волонтёры Красного Креста

Будучи пятилетней девочкой, Марина Солдатова столкнулась с самыми трагичными страницами в истории своей жизни. Великая Отечественная война как гром среди ясного неба. Воспоминания и сегодня, как картинки, перед глазами появляются даже во сне. В эти праздничные дни в ее доме много гостей. Но и на протяжении года к Марине Михайловне двери не закрываются, ей оказывают всяческую помощь и внимание, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С дрожью в голосе и со слезами на глазах Марина Михайловна вспоминает страшные годы оккупации. Родная деревня Патока сразу ощутила удар. В первые дни войны отца девочки забрали на фронт. А мама и четверо детей остались дома.

Марина Солдатова: Мне с немцев врезалось в голову – тот пистолет. Я его никогда не забуду. Немец тыкал пистолетом маме в висок.

Романия Зорина, председатель Минской городской организации Белорусского Красного Креста: Это праздник и для пожилого человека, и для нас, сотрудников и волонтеров. Безусловно, праздник располагает к тому, чтобы это была возможность общения за круглым столом с чаем, печеньем, тем, чтобы услышать друг друга, услышать напутствие ветеранов.

Антон Шуневич, волонтер Белорусского общества Красного Креста:

Я поздравил трех ветеранов, в преддверии, после праздника. Марину Михайловну мы также навещали в преддверии 9 Мая, поздравляли.

Помощь волонтеров Красного Креста ветеранам, бывшим узникам, и детям войны не ограничивается визитами домой и полезными в быту подарками. Волонтеры открыли бесплатные курсы, где пожилые люди могут обучиться цифровой грамоте. Уже выпустили две группы, еще одну набирают.