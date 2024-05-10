Звонки от «сотрудников» милиции, банка и сотовых операторов. Какие уловки используют мошенники?

В Минской области число мошеннических афер и киберпреступлений значительно возрастает. Только с начала года Дзержинским районным отделом Следственного комитета зафиксировано почти 30 фактов хищения денежных средств, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Притом разными способами. Самые популярные – через телефонные звонки. Подробнее в материале Екатерины Ковальчук.

59-летней жительнице Дзержинска позвонила незнакомая женщина, которая представилась «сотрудником правоохранительных органов». Лжесотрудник сказала, что ее паспортные данные у предполагаемых аферистов и они хотят оформить кредит на крупную сумму. Далее пошли угрозы, запугивания. И, между прочим, голос по ту сторону трубки выяснял о наличии денег у жертвы дома.

Екатерина Ковальчук, корреспондент:

После этого с женщиной связался «сотрудник банка» и пояснил, что проведет «декларирование» денежных средств. Их якобы нужно положить на определенный счет. Женщина поверила и перевела мошенникам все свои сбережения. А это более 29 тысяч рублей.

А это еще одна поучительная история. На уловку мошенников попалась 73-летняя женщина. Ей звонок поступил утром якобы от операторов сотовой связи. Сотрудник сначала задавал простые вопросы, хороший ли интернет, устраивает ли тариф. Все это время абонента удерживали на связи. Позже сказали, что на ее паспорт оформлен кредит, и требовали перевести оплату на банковский счет.

Пошла по их команде в банк. Положила деньги на карточку банка пенсионную. Потом пошла по их же команде к инфокиоску, сделала два перевода на 5 и 3 тысячи рублей через ЕРИП. Подробности в сюжете. За совершение различных видов мошенничества предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом.