Белорусский опыт преодоления последствий Чернобыля востребован во всем мире

В конце недели, 26 апреля, очередная годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции. И через 38 лет эта тема привлекает огромное внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Долгосрочные последствия катастрофы оказались для Беларуси более тяжелыми, чем для России или Украины. Из самых зараженных зон людей эвакуировали еще в 1986-м. Особенно важно то, что ни один метр земли не был брошен, ни один человек не остался один на один с бедой. Позиция государства в этом вопросе остается неизменной.

Леонид Дедуль, первый заместитель начальника Госатомнадзора:

По-прежнему большую часть составляют вопросы социальной защиты. Это и выплаты пенсий, оздоровление, диспансеризация, порядка 60 % от общего объема финансирования идет на эту задачу.

Татьяна Босенко, начальник управления кадровой, идеологической, организационно-аналитической работы и менеджмента качества Госатомнадзора:

Госпрограмма предполагает строительство, реконструкцию, модернизацию таких объектов, как жилье, объекты сельского хозяйства. Объекты образования строятся, школы, закупается техника для этих отраслей.