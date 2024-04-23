Белорусский опыт преодоления последствий Чернобыля востребован во всем мире

В конце недели, 26 апреля, очередная годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции. И через 38 лет эта тема привлекает огромное внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В конце недели, 26 апреля, очередная годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции. И через 38 лет эта тема привлекает огромное внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Долгосрочные последствия катастрофы оказались для Беларуси более тяжелыми, чем для России или Украины. Из самых зараженных зон людей эвакуировали еще в 1986-м. Особенно важно то, что ни один метр земли не был брошен, ни один человек не остался один на один с бедой. Позиция государства в этом вопросе остается неизменной.
Леонид Дедуль, первый заместитель начальника Госатомнадзора:
По-прежнему большую часть составляют вопросы социальной защиты. Это и выплаты пенсий, оздоровление, диспансеризация, порядка 60 % от общего объема финансирования идет на эту задачу.
Татьяна Босенко, начальник управления кадровой, идеологической, организационно-аналитической работы и менеджмента качества Госатомнадзора:
Госпрограмма предполагает строительство, реконструкцию, модернизацию таких объектов, как жилье, объекты сельского хозяйства. Объекты образования строятся, школы, закупается техника для этих отраслей.
Ученые (и белорусские, и зарубежные) десятки лет продолжают исследование загрязненных территорий. Финансы на эту сферу из бюджета направляются значительные. И именно результаты исследований – основание для возвращения в лесной и сельхозоборот ранее выведенных из него территорий. Белорусский опыт преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС ценится и востребован во всем мире.