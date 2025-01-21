Лукашенко поздравил инженерные войска с профессиональным праздником

Надежное звено военной безопасности – профессиональный праздник 21 января у личного состава и ветеранов инженерных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравление им направил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Боеспособность армии, ее победы и поражения во многом определяются выучкой, технической оснащенностью и стойкостью инженерных войск. Именно так было в годы Великой Отечественной войны, когда военные инженеры, приближая Победу, под обстрелами и бомбежками оборудовали позиции, устанавливали минные поля, наводили переправы. Столь же самоотверженно воины-инженеры участвовали в послевоенном восстановлении народного хозяйства, ликвидации последствий стихийных бедствий и Чернобыльской катастрофы.

Глава государства отметил, что военные инженеры и сейчас успешно выполняют ответственные задачи по обезвреживанию взрывоопасных предметов, предотвращению угроз природного характера, обеспечивая безопасную жизнь граждан страны. Александр Лукашенко убежден, что инженерные войска Вооруженных Сил Республики Беларусь, оснащенные современными вооружением и техникой, и впредь будут надежным звеном обеспечения военной безопасности белорусского государства, мира и стабильности в нашем обществе.