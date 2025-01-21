Прямой эфир

Лукашенко посещает цеха МАЗа и пообщается с заводчанами

21 января 2025 07:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 21 января, посещает Минский автозавод. Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко посещает цеха МАЗа и пообщается с заводчанами-1

Фото: Telegram-канал Пул Первого

Сообщается, что сегодня глава государства посмотрит новый цех автобусного производства и встретится со спортивной командой «МАЗ-СПОРТавто». Финальной точкой посещения Минского автозавода станет общение с коллективом: Президент Беларуси ответит на вопросы заводчан.

# Александр Лукашенко # общество

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси стартует досрочное голосование на выборах Президента
21 января 2025 07:05

В Беларуси стартует досрочное голосование на выборах Президента

В Беларуси изменился порядок диспансеризации – рассказываем о новшествах
21 января 2025 06:34

В Беларуси изменился порядок диспансеризации – рассказываем о новшествах

Почему надо участвовать в выборах? Рассказал глава ЦИК Игорь Карпенко
20 января 2025 19:38

Почему надо участвовать в выборах? Рассказал глава ЦИК Игорь Карпенко