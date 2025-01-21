Лукашенко посещает цеха МАЗа и пообщается с заводчанами

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 21 января, посещает Минский автозавод. Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого».
Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 21 января, посещает Минский автозавод. Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого».
Фото: Telegram-канал Пул Первого
Сообщается, что сегодня глава государства посмотрит новый цех автобусного производства и встретится со спортивной командой «МАЗ-СПОРТавто». Финальной точкой посещения Минского автозавода станет общение с коллективом: Президент Беларуси ответит на вопросы заводчан.