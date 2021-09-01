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Лукашенко поздравил белорусов с Днём знаний: чудесное время обретения мудрых наставников и настоящих друзей

01 сентября 2021 08:03
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Новости Беларуси. То время, когда мы обретаем наставников и настоящих друзей. В Беларуси День знаний. С праздником учащихся, студентов, курсантов, воспитателей и учителей поздравил Президент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил белорусов с Днём знаний: чудесное время обретения мудрых наставников и настоящих друзей-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
1 сентября – особая дата в календаре. Все мы в первый день осени испытываем душевный подъем, вспоминая свои школьные и студенческие годы – чудесное время обретения мудрых наставников и настоящих друзей, первых романтических переживаний, выбора профессии и жизненного пути. Какой будет эта дорога – зависит прежде всего от учителя. Профессионализм, любовь к детям и активная гражданская позиция каждого из вас заслуживают огромной благодарности и уважения, потому что являются крепким фундаментом дальнейшего благополучия Беларуси и единства ее народа.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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