Лукашенко поздравил белорусов с Днём знаний: чудесное время обретения мудрых наставников и настоящих друзей

Новости Беларуси. То время, когда мы обретаем наставников и настоящих друзей. В Беларуси День знаний. С праздником учащихся, студентов, курсантов, воспитателей и учителей поздравил Президент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

1 сентября – особая дата в календаре. Все мы в первый день осени испытываем душевный подъем, вспоминая свои школьные и студенческие годы – чудесное время обретения мудрых наставников и настоящих друзей, первых романтических переживаний, выбора профессии и жизненного пути. Какой будет эта дорога – зависит прежде всего от учителя. Профессионализм, любовь к детям и активная гражданская позиция каждого из вас заслуживают огромной благодарности и уважения, потому что являются крепким фундаментом дальнейшего благополучия Беларуси и единства ее народа.