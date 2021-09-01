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Подарок от Президента. Школе под Воронежем, которую построили белорусы, передали новый трактор

01 сентября 2021 06:43
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Новости Беларуси. Первый звонок нового учебного года прозвучит 1 сентября в школах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подарок от Президента. Школе под Воронежем, которую построили белорусы, передали новый трактор-1

Статистика по системе образования такова: к занятиям приступят около миллиона 85 тысяч учащихся, из них 118 тысяч первоклашек. Семь новых школ 1 сентября откроют свои двери. В систему образования придут около 6 тысяч молодых специалистов.

Подарок от Президента. Школе под Воронежем, которую построили белорусы, передали новый трактор-4

Первый урок, который пройдет 1 сентября в школах, будет на тему «В единстве белорусского народа – основа независимой страны», посвященную Году народного единства. Одно из нововведений этого года – в школах к работе приступят руководители по военно-патриотическому воспитанию.

Подарок от Президента. Школе под Воронежем, которую построили белорусы, передали новый трактор-7

Подарок от белорусского народа и Президента Беларуси. Новую школу на 520 мест, построенную белорусскими специалистами, открыли 31 августа в Воронежской области. А чтобы территория вокруг школы была всегда ухоженной, по поручению Александра Лукашенко был передан в дар учащимся трактор Belarus, оснащенный всем необходимым коммунальным оборудованием. В новой школе вскоре появится один важный элемент – музей белорусско-российской дружбы.

# Государственная политика в области образования # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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