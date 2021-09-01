Подарок от Президента. Школе под Воронежем, которую построили белорусы, передали новый трактор

Новости Беларуси. Первый звонок нового учебного года прозвучит 1 сентября в школах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Статистика по системе образования такова: к занятиям приступят около миллиона 85 тысяч учащихся, из них 118 тысяч первоклашек. Семь новых школ 1 сентября откроют свои двери. В систему образования придут около 6 тысяч молодых специалистов.

Первый урок, который пройдет 1 сентября в школах, будет на тему «В единстве белорусского народа – основа независимой страны», посвященную Году народного единства. Одно из нововведений этого года – в школах к работе приступят руководители по военно-патриотическому воспитанию.