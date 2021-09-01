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​Лукашенко открыл новую школу в Бобруйске. Здесь есть витаминный бар, тир и даже лыжная база

01 сентября 2021 07:49
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Новости Беларуси. Как правило, 1 сентября Александр Лукашенко принимает участие в торжественном открытии новой школы. В 2021 году внимание Бобруйску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Лукашенко открыл новую школу в Бобруйске. Здесь есть витаминный бар, тир и даже лыжная база-1

Новое учебное заведение рассчитано на тысячу мест. Помимо традиционной начинки (учебных классов, лабораторий, столовой и библиотеки), в школе есть витаминный бар, бассейн, тир и даже лыжная база. Оборудованы разнообразные мастерские, зал хореографии и ритмики, артистическая, костюмерная, лингафонные кабинеты, кабинеты допризывной подготовки и даже помещение психологической разгрузки педагогов. А физкультурно-спортивная зона – это не только стадион, но несколько площадок для игровых видов спорта.

# Школы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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