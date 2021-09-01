Александр Лукашенко на встрече с председателем ГТК: «Мы сохранили репутацию надёжного партнёра»

Новости Беларуси. Итоги работы белорусской таможни 31 августа обсудили во Дворце Независимости. Глава государства принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Лукашенко интересовал ряд вопросов: от очередей на границе до обустройства пунктов пропуска. Что касается последнего, глава государства поставил задачу продолжать эту работу, поскольку отмечается рост потока грузовых автомобилей через нашу границу.

А вот что до вопроса очередей, то чаще всего эта проблема связана с тем, что работа пунктов пропуска сопредельных государств не всегда ритмична. Особенно это наблюдается по литовскому направлению. В выходные дни скапливается приличное количество машин. Со своей стороны белорусы стараются максимально ускорить прохождение границы, применяя современные технологии. Упрощают работу электронное декларирование (пилотный проект) и электронные очереди. Их применяют в шести пунктах пропуска.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы страна транзитная. Потенциал транзитный у нас огромный. И мы сохранили репутацию надежного партнера и полностью обеспечиваем свои функции в плане реализации этого транзитного потенциала. Я заметил, что грузопоток, несмотря на все проблемы (в том числе и санкционное давление), на 12 %, если я не ошибаюсь, увеличился. Следующее: коль растет этот грузопоток, коль мы так успешно работаем со своими партнерами по транзиту, очень важны пункты пропуска. Это наша инфраструктура пограничная, которая прежде всего относится к ведомству таможенного комитета.