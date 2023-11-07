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Лукашенко поздравил белорусов с Днём Октябрьской революции

07 ноября 2023 07:21
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Новости Беларуси. День Октябрьской революции отмечают в Беларуси. Поздравление соотечественникам направил глава государства. Александр Лукашенко отметил, что, хотя с момента тех событий минуло более 100 лет, идеалы Великого Октября по-прежнему значимы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня население Земли стремится к социальной справедливости, но многие страны до сих пор сталкиваются с современными формами эксплуатации и угнетения, культурной экспансией, экономическими санкциями и политическим шантажом, – отметил белорусский лидер.

Лукашенко поздравил белорусов с Днём Октябрьской революции-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам нельзя забыть, что Октябрьская революция открыла новую страницу в отечественной истории, послужив импульсом для развития национальной белорусской государственности. Преодолев в нелегком XX столетии многочисленные испытания, раскрыв потенциал творчества и созидания, белорусы заняли достойное место в большой семье народов мира. Пусть искренняя любовь к Родине дает вам силы и энергию, вдохновляет на новые свершения во имя любимой Беларуси.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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