Лукашенко поздравил белорусов с Днём Октябрьской революции

Новости Беларуси. День Октябрьской революции отмечают в Беларуси. Поздравление соотечественникам направил глава государства. Александр Лукашенко отметил, что, хотя с момента тех событий минуло более 100 лет, идеалы Великого Октября по-прежнему значимы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня население Земли стремится к социальной справедливости, но многие страны до сих пор сталкиваются с современными формами эксплуатации и угнетения, культурной экспансией, экономическими санкциями и политическим шантажом, – отметил белорусский лидер.