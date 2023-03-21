Прямой эфир

Экс-журналиста Дмитрия Семченко начали судить в Минске за разжигание социальной вражды или розни

21 марта 2023 07:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минском городском суде началось открытое заседание по уголовному делу о разжигании расовой, национальной, религиозной, иной социальной вражды или розни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На скамье подсудимых – бывший журналист Дмитрий Семченко.

Экс-журналиста Дмитрия Семченко начали судить в Минске за разжигание социальной вражды или розни-1

Он и еще 19 работников компании «БелАгро» были задержаны осенью 2022 года за экстремистскую деятельность. Согласно материалам дела, в 2020-2022 годах Семченко размещал в различных Telegram-каналах и чатах публикации, направленные на формирование у общества неприязни к сотрудникам правоохранительных органов. За содеянное фигуранту может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.

Экс-журналиста Дмитрия Семченко начали судить в Минске за разжигание социальной вражды или розни-4

Напомним, Дмитрий Семченко в течение 11 лет работал на телеканале ОНТ. В 2022 году его уже судили за участие в несанкционированном митинге на проспекте Победителей в 2020-м.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Судебная система Беларуси # общество # Дмитрий Семченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Первого вытянул сразу». Сотрудник ОМОН в свой выходной спас двух рыбаков, которые провалились под лёд
21 марта 2023 07:43

«Первого вытянул сразу». Сотрудник ОМОН в свой выходной спас двух рыбаков, которые провалились под лёд

Александр Лукашенко собрал совещание с силовым блоком страны
21 марта 2023 07:39

Александр Лукашенко собрал совещание с силовым блоком страны

«Хатынь глазами детей» – стали известны авторы лучших работ республиканского конкурса рисунка
21 марта 2023 07:06

«Хатынь глазами детей» – стали известны авторы лучших работ республиканского конкурса рисунка