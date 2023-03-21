Экс-журналиста Дмитрия Семченко начали судить в Минске за разжигание социальной вражды или розни
Новости Беларуси. В Минском городском суде началось открытое заседание по уголовному делу о разжигании расовой, национальной, религиозной, иной социальной вражды или розни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На скамье подсудимых – бывший журналист Дмитрий Семченко.
Он и еще 19 работников компании «БелАгро» были задержаны осенью 2022 года за экстремистскую деятельность. Согласно материалам дела, в 2020-2022 годах Семченко размещал в различных Telegram-каналах и чатах публикации, направленные на формирование у общества неприязни к сотрудникам правоохранительных органов. За содеянное фигуранту может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.
Напомним, Дмитрий Семченко в течение 11 лет работал на телеканале ОНТ. В 2022 году его уже судили за участие в несанкционированном митинге на проспекте Победителей в 2020-м.
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