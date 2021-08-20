Лукашенко: после августовских-сентябрьских событий прошлого года нам казалось, что всё, победили. Ан нет, ничего подобного

Новости Беларуси. Не дрогнули в минуту опасности и выстояли. 20 августа Александр Лукашенко со словами благодарности обратился к представителям силовых ведомств на вручении госнаград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония прошла на базе одного из объектов КГБ. Среди награжденцев – сотрудники КГБ, МВД, госсекретариата Совета безопасности и Пограничного комитета. Все они люди непубличные, да и их работа, как правило, остается в тени, потому что основная задача людей в погонах – защищать нас и свою страну, и не ради наград и славы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемые друзья, я сегодня могу лично поблагодарить вас за службу. Сказать спасибо за то, что вы сделали за последний год для нашей страны. Показав высокий профессионализм, вы не дрогнули в минуту опасности, вы выстояли, как наши деды в победном 1945-м. Говорю это без лишнего пафоса. Как всегда говорят, большое видится на расстоянии. Пройдет еще немного времени и вы, кто не осознал, четко осознаете, что мы совершили в прошлом году. И особенно все то, что вы сделали после тех событий – это более тонкая, аккуратная, но не менее опасная и совершенная работа.